Frankreich und USA sollen Winterspiele ausrichten

Favoritensterben im Vorfeld

Eigentlich sollte die Entscheidung über die Spiele 2030 bereits im Oktober gefällt werden. Doch potenzielle Favoriten hatten ihre Bemühungen eingestellt. Das japanische Sapporo verzichtete wegen der Turbulenzen um den Korruptionsskandal rund um die Sommerspiele in Tokio auf seine Bewerbung. Vancouver erhielt keine Garantien für öffentliche Finanzmittel. Salt Lake City hatte für 2030 bedenken, weil 2028 in Los Angeles schon Sommerspiele in den USA stattfinden.