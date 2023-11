Pflegemutter überfahren: 13-Jähriger muss in Haft

Ein Bursche wollte in Großbritannien mit dem Auto seiner Pflegemutter abhauen, überfuhr die Frau dabei und verletzte die 60-Jährige tödlich. Ein Gericht in der nordenglischen Stadt Sheffield hat den 13-Jährigen nun zu zwei Jahren in einer Jugendstrafanstalt verurteilt. „Die Straftat, die Du begangen hast, war schwerwiegend, aber es war kein Mord“, sagte die Richterin am Mittwoch.