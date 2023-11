Ex-Rotlicht-Chefin lässt Kinderaugen funkeln

Adventkalender und Nikolaus-Säckchen für Kinder

Im Kinderzentrum Mariahilf in Innsbruck brachten Biggi und ihr Team nun die ersten Kinderaugen mit Adventkalendern zum Strahlen. Bereits am Montag werden schwerkranke Kinder auf der Onkologie mit Nikolaus-Säckchen überrascht. Und mit Kleidung und Hygieneartikel soll auch Obdachlosen das Leben erleichtert werden. „Bald möchten wir auch in Rumänien schwer traumatisierten Waisenkindern aus der Ukraine ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, hat Biggi noch sehr viel vor.