Feiertage mit veganer Gans und anderen Zumutungen

Mit dem Tamtam rund um Weihnachten und Christi Geburt kann die Chirurgin Wanda (Caroline Peters), die ihren feministischen Furor wie ein Banner vor sich her trägt, so gar nichts anfangen. Dennoch steht der bekennenden Atheistin der Sinn nach einer familiären Zusammenkunft, was in Zeiten der Pandemie ohnehin schon ein Risiko ist. Ein unheiliger Abend nimmt seinen Lauf.