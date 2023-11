Feiern Sie „Raus aus dem Teich“-Premiere in Berlin

Abenteuer, Action, Humor und frischen Wind unterm Gefieder gibt es in dem neuen Animationshit „Raus aus dem Teich“ (ab 21.12. im Kino), wenn sich eine Entenfamilie auf den Weg Richtung Süden macht. Nach den Hits „Der Super Mario Bros. Film“, „Minions“, „Ich - Einfach Unverbesserlich“, „Sing“ und „Pets“ lädt Sie Illumination Studios diese Weihnachten auf eine Reise über Land und durch die Luft ein, wie Sie sie noch nie erlebt haben. Mit krone.tv, krone.at und kronehit haben Sie jetzt die tolle Chance, den Film vor allen anderen bei der Deutschland-Premiere in Berlin am 17. Dezember zu sehen!