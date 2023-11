Zauberhafte Weihnachten mit magischem Blockbuster

Die junge Asha lebt im Königreich Rosas vor der iberischen Küste, dessen Herrscher Magnifico dafür berühmt ist, die Wünsche seiner Untertanen wahrwerden zu lassen. Was so nicht ganz stimmt, denn Ansinnen, die seine Macht gefährden könnten, siebt der sinistre Regent einfach aus. Als Asha den König mit einem besonderen Begehren konfrontiert, kommt ihr eine kosmische Kraft in Form eines kleinen Sterns zu Hilfe. Vermag dieser es, der Willkür Magnificos Einhalt zu gebieten?