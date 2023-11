Heiß erwartetes Historien-Epos ++ Disneys „Wish“

Disneys Jubiläumsfilm und Ridley Scotts Historien-Epos: Das sind die Top-Themen diese Woche in „Stream On“. Gestartet wird mit einer Hommage an 100 Jahre Disney. Zum runden Jubiläum der 1923 gegründeten Disney-Studios kommt jetzt ein neuer Film in die Kinos, der die Themen von gleich mehreren Klassikern vereint: „Wish“. Annie Müller Martínez hat noch vor dem offiziellen Kinostart am 30. November mit den beiden Regisseurinnen und einer der deutschen Synchronsprecherinnen gesprochen. „Krone“-Film- und Serienexperten Kálmán Gergely analysiert den heiß erwarteten Blockbuster „Napoleon“. Fazit: Lang, aber nicht langweilig!