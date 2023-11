Hoffnungsvolle Zukunft: Ein Dorf auf Madagaskar

Füreinander sorgen

„Bis dato sind durch die großartige Kärntner Spendensumme von 2.750.000 Euro vor Ort 550 Häuser entstanden, nächstes Ziel sind 600. Ein Haus kostet nur 5000 Euro“, so Pedro Opeka, der auch „Vater der Müllmenschen“ genannt wird. Der Missionar abschließend: „Die Familien müssen mit ihrer Arbeit gemeinsam an den Häusern bauen. Wenn sie dann die Häuser instand halten und wieder an weiteren Häusern mitbauen, erst dann wird ihnen ein Haus übergeben. Wir wollen nicht, dass sich die Müllmenschen als Bettler fühlen, sondern eigenverantwortlich und solidarisch mit- und füreinander sorgen. Unsere Solidarität ist eine notwendige Hilfe zur Selbsthilfe und für die Würde dieser Menschen.“