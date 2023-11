Ausgestorben geglaubter „Maulwurf“ wiederentdeckt

Tier an Küstenabschnitt entdeckt

Alle bisher bekannten Exemplare des De-Winstons-Goldmull stammen aus Port Nolloth, einer kleinen Hafenstadt in der Provinz Nordkap in Südafrika. Im Norden und Süden der kleinen Stadt gibt es sandige Küstenabschnitte und genau dort wurde jetzt ein Exemplar der ausgestorben geglaubten Art jetzt wiederentdeckt.