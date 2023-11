Stipsits-Hit „Griechenland“ auf DVD gewinnen!

Sein persönlichster Film

„Griechenland“ ist sein persönlichster Film, wie der Kabarettstar zum Kinostart verraten hatte. „Es ist der Film, in dem ich am meisten von mir selbst und meinem Innenleben hergegeben habe“, so Stipsits. Wenn man in der richtigen Stimmung ist, könne einem das Herz aufgehen, hat er seinen Fans eine Komödie beschert, bei der auch leise Töne angeschlagen werden - stimmungsvoll in Szene gesetzt im Blau der Ägäis.