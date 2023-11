„Verstecke mich nicht, sondern sage alles heraus“

„Krone“: Es ist heute dein 14. Halt im Zuge deiner Tour. Teils hast du drei Konzerte an drei Abenden hintereinander. Geht das an die Substanz?

Alexander Eder: In letzter Zeit habe ich nicht so viel geschlafen. Vielleicht merkt man mir das gerade an, dass ich ein bisschen müde bin, aber spätestens zehn Minuten vor dem Auftritt kommt die Nervosität und dann bin ich wieder hellwach. Aber ja, das geht auf jeden Fall an die Substanz. Man ist einfach auch reiz überflutet, man bekommt untertags gar nicht so viele Sachen mit, weil man noch jene Erlebnisse vom Vortag verarbeiten muss. Es ist auch ein bisschen ein Teufelskreis: Wir sind mit einem großen Bus unterwegs. Man will schlafen, das geht aber nicht, weil man noch so begeistert vom Konzert ist. Irgendwann schläft man dann doch ein, muss dann wieder aufstehen und in der neuen Location alles aufbauen. Man ist den ganzen Tag irgendwie müde - bis zum Konzert, da geht es dann voll ab und danach kann man wieder nicht schlafen. Das zehrt an den Kräften, aber es ist trotzdem einfach das Geilste.