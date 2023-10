Alexander Eder: Über „Leben mit Höhen und Tiefen“

„Krone“: Seit dem 29. September sind Sie mit Ihrer Band und Ihrem neuen Album „Ganz normal“ auf Tour durch Österreich und Deutschland. Am 25. November werden Sie in der Music Hall in Innsbruck auftreten. Was kann sich das Publikum erwarten?

Alexander Eder: Wir haben uns den Kopf zerbrochen, weil wir ein super Programm abliefern möchten. Daher haben wir auch einige Specials geplant. So gibt es etwa Kostproben von unserem neuen, dritten Studioalbum. Und auch visuell - vom Bühnenbild bis zur Pyrotechnik - ist alles dabei. Zusätzlich gibt es ein TikTok-Extra. Meine größte Freude ist, wenn es das Publikum in diesen zwei Stunden schafft, komplett abzuschalten und den Alltag hinter sich zu lassen.