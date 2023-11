Gnadenloser Darmkrebs! NFL-Legende Hasselbach tot

Hasselbach war ein regelrechter Football-Spätzünder

Die große NFL-Karriere war Hasselbach übrigens nicht groß vorherbestimmt, er war sogar ein regelrechter Spätzünder: 1990 wurde er mit knapp 23 Jahren in der 5. Runde des Drafts ausgewählt - aber nicht in der NFL, sondern in deren kanadischem Pendent, der CFL. In Kanada spielte er vier Saisonen lang bei den Calgary Stampeders, wurde dort zwei Mal CFL-Allstar und gewann zudem den Grey Cup, den kanadischen Superbowl.