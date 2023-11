ÖTV-Ass musste an einem Tag gleich dreimal ran

Chance auf zweiten Kreta-Titel lebt

Damit war aber noch lange nicht Schluss - am Abend wurde dann auch noch das Doppel-Semifinale gespielt, in dem die Österreicher das israelische Duo Goldenberg/Vales in 50 Minuten mit 6:3, 6:0 vom Platz fegten. Das Finale soll am Samstag gespielt werden - wobei noch offen ist, gegen wen Oberleitner/Schwärzler um ihren zweiten ITF-Titel innerhalb von nur acht Tagen kämpfen werden.