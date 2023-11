ÖTV-Ass will diese Woche auch im Einzel glänzen

Österreichs Tennis-Aufsteiger Joel Schwärzler durfte in der vergangenen Woche beim ITF-Turnier auf Kreta an der Seite von Neil Oberleitner über seinen zweiten Titel bei den Herren jubeln. So groß die Freude beim 17-Jährigen war - ein Erfolg im Einzel wäre ihm noch lieber gewesen. Diese Woche folgt die nächste Chance.