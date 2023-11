Wiener Investor kaufte zwei Hotels in Lackenhof

Starker Schneefall und heftige Windböen zogen am Freitag durch das Skigebiet in Lackenhof am Ötscher. Bereits Anfang des Monats schneite es am zweithöchsten Berg des Landes zum ersten Mal. „Jetzt“, so hoffen die Touristiker vor Ort, „könnte der Schnee aber gleich bis zur Eröffnung der Skisaison am 8. Dezember liegenbleiben.“