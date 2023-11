Pensionist kehrte vom Spaziergang nicht zurück

Am Donnerstag um 16.20 Uhr erstattete ein Pfleger eines Pflegeheimes in Traun Anzeige bei der Polizei über die Abgängigkeit eines 74-Jährigen, welcher wochentags zur Pflege in der Einrichtung aufhältig ist. Der Mann sei bei einem Spaziergang um 13.30 Uhr nicht mehr ins Pflegeheim zurückgekommen. Seitens der Polizeiinspektion Traun wurden umgehend die ersten Informationen eingeholt und sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.