Sex mit 15-Jähriger? Aufregung um NBA-Jungstar!

Die Vorwürfe stammen von einem anonymen Twitter-Profil, das relativ bald nach den Veröffentlichungen gelöscht wurde - und doch ging die angebliche Story vom NBA-Star, der mit einer 15-Jährigen zusammen ist, in den Sozialen Medien rasch viral. Vor allem auch im Zusammenhang mit Fotos und Videos, auf denen der 21-jährige Australier mit der recht jugendlich wirkenden Frau zu sehen ist. In einem Video bezeichnet jemand, der zumindest wie Giddey aussieht, die Unbekannte jedenfalls als „sein Mädchen“, mit dem er gerade in einem Club sei …