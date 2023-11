Rathaus-Spitzelaffäre: E-Mails illegal geöffnet

„Die Folgen werden dramatisch sein“, kündigt der Stadtvize am Donnerstag an. Die Vorgeschichte: Geschützte Informationen, darunter auch die Überstundenzahlungen von Magistratsdirektor Peter Jost, wurden an einen Journalisten übermittelt. Die Magistratsdirektion zeigte daraufhin diesen Journalisten und zwei Magistratsmitarbeiter an, die Ermittlungen wurden nach Prüfung des Justizministeriums aber sofort wieder eingestellt (wir berichteten).