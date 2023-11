Teures Personal: Kontrollbericht wirft Fragen auf

Der Bericht des Stadtrechnungshofs über 14 Leasing-Mitarbeiter im Rathaus von März 2021 bis März 2022 liegt vor, er wirft viele Fragen auf. So musste die Stadt für die Leasingkräfte 847.661 Euro zahlen, ein Leasing-Mitarbeiter kostete sogar um 36 Prozent (!) mehr als ein vergleichbarer Vertragsbediensteter. Wobei einer besonders herausrage: „Er kostete der Stadt in einem Jahr 204.535 Euro brutto, sein Monatsgehalt machte inklusive Weihnachts- und Urlaubsgeld 18.278 Euro aus“, so Angelika Hödl vom Kontrollausschuss. Dieser Mitarbeiter habe (wie von einem Juristen bestätigt) netto jedoch lediglich 66.556 Euro überwiesen bekommen.