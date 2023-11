VW lässt bei Magna entwickeln, baut aber in USA

Gute Nachrichten für das Magna-Werk in Graz: Volkswagen lässt sich die Entwicklung der beiden Elektromodelle der Marke Scout immerhin 450 Millionen Euro kosten. In der Konzernzentrale in Frankfurt wollte man einen dementsprechenden Bericht der „Kleinen Zeitung“ zwar nicht bestätigten, die Tinte unter dem Vertrag dürfte aber längst trocken sein. Gefertigt werden soll der Scout allerdings nicht in Thondorf sondern in South Carolina, schließlich wird das Auto auch für den US-Markt entwickelt.