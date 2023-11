Nervenaufreibendes Paket zu Saw X gewinnen

Das Stehaufmännchen des modernen Horrors ist wieder zurück. Am 30. November startet der 10. Teil der Horrorreihe SAW und die Zuschauer werden zu den Anfängen des Serienmörders Jigsaw zurückgeführt und mit der „Krone“ können Sie nicht nur Kinogutscheine für den Film gewinnen, sondern auch hautnah erleben, wie es sein kann, in einem von Jigsaws Spielen als Teilnehmer dabei zu sein.