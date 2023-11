Sabitzer warnt: „Das wollen wir nicht wieder!“

Geht es nach David Alaba, könnte die Fußball-EM schon in einem Monat statt in einem halben Jahr beginnen. Österreichs Nationalteam scheint nach dem eindrucksvollen 2:0-Testspielsieg gegen EM-Gastgeber Deutschland für das Turnier bereit. Dennoch waren die ÖFB-Kicker nach dem Prestigeerfolg am Dienstag in Wien darum bemüht, die Euphorie nicht ins Grenzenlose wachsen zu lassen. Als Geheim- oder gar Mitfavorit für die EURO 2024 sieht man sich nicht.