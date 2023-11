Sogar auf der Jagd ist die „Krone“ stets mit dabei

Das brauchen wir in der Früh einfach“, erklärt Josef Winkler am Tisch in seiner gemütlichen Hütte in Oberwollanig (Villach) - er meint damit das Lesen der „Krone“. Auch früher begann er seinen Arbeitstag als Gendarm und in weiterer Folge als Polizist immer mit den aktuellsten Infos: „Ich habe in der Dienststelle immer die ,Krone’ gelesen!“ Heute, in seiner Pension, tut er das immer noch - beginnend mit den Todesanzeigen, wie er erzählt.