Steiermark: Zahl der Pendler steigt weiter

Zu wenig Parkplätze am Stadtrand

Ein großes Problem, das zur Entlastung des Pendelverkehrs in Graz angegangen werden sollte, stellen die fehlenden Parkplätze am Stadtrand dar. Sogenannte Park and Rides sollten durch ihre Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz Autos aus der Stadt raushalten. Derzeit gibt es aber nur drei, die effektiv an die Öffis angebunden sind: jener am Weblinger Gürtel, beim Murpark sowie in Graz Nord. „Ausbauanträge liegen anscheinend auf Eis“, kritisiert Amreich die Grazer Verkehrspolitik. Schon um 7 Uhr in der Früh seien diese Parkplätze voll. Konkret schägt die Pendlerinitiative eine neue P&R-Möglichkeit beim Weblinger Kreisverkehr vor.