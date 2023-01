Stauzone A 9: Freie Fahrt auf Pannenstreifen?

Vorbild Slowenien

Die notwendige gesetzliche Weichenstellung erfolgte durch die 29. StVO-Novelle, Vorbilder gibt es auch im benachbarten Ausland: „In Slowenien fahren die Speditionen auf der dritten Spur vom Hafen in Koper über Triest bis an die österreichische Grenze durch - also warum sollte das bei uns nicht auch gehen?“, hofft Amreich auf eine baldige Zusage der Politik.