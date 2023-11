Sorgerechtsstreit endete mit einem Auftragskiller

„War in psychischer Ausnahmesituation“

Der Richter in Graz stellt dem besorgten Vater eine Frage, die ihn in Tränen ausbrechen lässt: „Wie geht es Ihnen damit, dass ihr Kind in der Gewissheit aufwächst, dass sein Vater seine Mutter umbringen wollte?“ - „Es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich war in einer psychischen Ausnahmesituation“, schluchzt der Angeklagte. Betont aber wieder, dass er von dem Auftrag zurückgetreten wäre.