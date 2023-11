Orbán will „nicht nach ihrer Pfeife tanzen“

EU soll „Migranten-Ghettos“ planen

Neben der Plakatkampagne führt Orbáns Regierung im Rahmen einer „nationalen Konsultation“ eine Befragung der ungarischen Bevölkerung zu Migrationsthemen und der Ukraine durch. Die Fragestellung sind teilweise ziemlich provokant. In einer der elf Fragen wird fälschlicherweise behauptet, dass die EU in Ungarn Migranten-Ghettos einrichten wolle. Mit Bezug darauf sagte von der Leyens Sprecher, man lade alle Ungarinnen und Ungarn ein, sich über die EU und deren Politik zu informieren. Man glaube an die Intelligenz der ungarischen Öffentlichkeit und sei überzeugt, dass diese die Aussagen richtig einordnen könne.