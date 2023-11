Tote bittet um Spenden, sammelt fast halbe Million

In einem herzzerreißenden Social-Media-Posting verkündete eine 38-jährige Mutter aus Brooklyn, New York, ihren eigenen Tod. Doch nur damit wollte sie nicht aus dem Leben gehen - posthum bat sie in einem Hilferuf um Spenden. Sie sorgte so für einen kleinen Geldregen, um die teils horrenden medizinischen Schulden von Krebspatienten zu tilgen.