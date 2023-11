Kneissl über Österreich: „Drei Messer im Rücken“

Nicht so ganz klar, was Kneissl genau macht

Nachdem Kneissl nämlich im Mai 2022 ihr Amt im Aufsichtsrat des russischen Ölkonzerns Rosneft auf Geheiß Moskaus niederlegen musste, wurde für sie flugs ein eigenes Institut an der Universität St. Petersburg gegründet. G.O.R.K.I nennt sich die Einrichtung. Was Kneissl dort allerdings genau macht, wird in der ganzen Dokumentation nicht so klar.