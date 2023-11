Double-Double für Pöltl bei Torontos Kantersieg

Nach zuletzt zwei Niederlagen hintereinander haben die Toronto Raptors am Sonntag (Ortszeit) in der NBA einen Kantersieg gefeiert. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl deklassierten die Detroit Pistons mit 142:113. Der 28 Jahre alte Center schrieb mit 16 Punkten und zehn Rebounds doppelt zweistellig an. Weiters verbuchte er vier Assists, drei Blocks und einen Ballgewinn in 24:41 Minuten Einsatzzeit.