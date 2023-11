Aktivisten drangen auf Gelände von Flughafen ein

Seit Monaten machen sie mit Stör-Aktionen auf sich aufmerksam - zuletzt etwa beim Slalom-Weltcup-Rennen der Herren am vergangenen Samstag in Obergurgl in Tirol, die „Krone“ berichtete. Und nun schlugen sie erneut zu! Die Rede ist von Klimaaktivisten. In der Nacht auf Sonntag verschafften sie sich unbefugt Zutritt zum Gelände des Flughafens Innsbruck.