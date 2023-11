Kristoffersen wegen Klimaaktivisten außer sich

So kam‘s dazu: Marco Schwarz hatte die Ziellinie - mit Bestzeit - kaum überquert, da rannte plötzlich ein Mann aus dem Publikumsbereich in den Zielraum. Mit dabei: eine orangene Farbe, die er und seine sukzessive mehr werdenden Mitstreiter auf dem Schnee verteilten. Botschaft auf einem Schild: „Hört auf den Klimarat!“ „Eine ganz wichtige Botschaft“, sekundierte ORF-Kommentator Oliver Polzer. Und nützte freilich gleich die Gelegenheit, um etwaige Maulkorb-Vorwürfe noch einmal aus dem Weg zu räumen: „Wir zeigen Ihnen diese Bilder natürlich. Und es gibt auch keinen Maulkorb bei uns, auch nicht für Benni Raich (eine Anspielung auf das „Missverständnis“ bei Experten-Raichs Einschätzung zu den Klimaprotestanten während der Live-Übertragung in Sölden vor zwei Wochen, Anm.). „Aber“, so Polzer, „die Sportler sollen bei der Ausübung ihres Sports nicht behindert werden.“