Espargaro rastet aus und kassiert Mega-Strafe!

Stattdessen gab es vom Spanier einen Schlag gegen den Helm - was der Rennleitung offenbar gar nicht gefiel. Sie ahndete die Aktion mit einer saftigen Geldstrafe von 10.000 Euro, außerdem wird der 34-Jährige im Sprint am Samstag sowie dem Rennen am Sonntag trotz zehntschnellster Rundenzeit von Startplatz 16 aus Punkte in Angriff nehmen müssen.