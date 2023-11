Antetokounmpo liefert bei Bucks-Sieg 40 Punkte ab

Den Bucks gelang am Samstag (Ortszeit) beim 132:125 ihr vierter Sieg nacheinander in der NBA. Für Antetokounmpo war es die zweithöchste Punkteausbeute in dieser Saison, er markierte zudem 15 Rebounds und 7 Assists. Bei den Mavs punktete das Star-Duo Luka Doncic und Kyrie Irving mit 35 beziehungsweise 39 Punkten.