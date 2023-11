Fünf Staaten wollen neue Ermittlungen zu Palästina

Israel gehört IStGH nicht an

Grundsätzlich können sich alle Menschen an den Strafgerichtshof wenden. Das Gericht entscheidet jeweils, ob es in einem Fall ermittelt oder nicht. Zuständigkeiten sind beispielsweise das Verfolgen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Palästinenserinnen und Palästinenser traten dem Gericht 2015 bei, Israel gehört dem IStGH hingegen nicht an.