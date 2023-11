Rapid: Mit kalkuliertem Risiko aus Teufelskreis

„Wir sind in Vorleistung gegangen“, so Wrabetz. „Es ist ein kalkuliertes Risiko, keine Hochrisiko-Politik wie bei anderen Klubs. Zur Not können wir die Lücke schließen.“ Wohl mit Verkäufen. Obwohl die Strukturen (Personalabbau etc.) im Verein verschlankt wurden, so ein siebenstelliger Betrag im Jahr eingespart wird.