Werkzeugkiste gesprengt: Zwei Buben verletzt

Zwei Buben im Alter von zehn und elf Jahren haben am Dienstag im Garten eines Einfamilienhauses in Voitsberg in der Weststeiermark eine Werkzeugkiste gesprengt. Dafür verwendeten sie einen Böller, den sie von ihrem Onkel bekommen hatten. Die Kinder wurden von Plastiksplittern getroffen, jetzt wird gegen die Eltern und den Onkel des Elfjährigen ermittelt.