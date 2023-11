Israel: 17.000 Liter Treibstoff nach Gaza gebracht

Israel stoppte Zufuhr von Treibstoff

Israel hatte als Reaktion auf den brutalen Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober die Zufuhr von Treibstoff in den Gazastreifen gestoppt. Damit soll verhindert werden, dass die Kämpfer der radikalislamischen Hamas den Treibstoff für militärische Zwecke nutzen. Am Mittwoch war erstmals seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas wieder ein Lastwagen mit 23.000 Litern Treibstoff in das Palästinensergebiet gefahren.