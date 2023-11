Krems überraschte im Herbst - Aufstieg möglich!

Mit dem Herbstmeistertitel überraschte Krems alle in der 3. Liga - Ins Frühjahr startete man aber als Verfolger. Denn Rapid II übernahm mit einem 3:0 über die Flögel-Elf die Tabellenführung. In der Wachau hat man sich jetzt aber auch einmal Gedanken über den Aufstieg in die Bundesliga gemacht. Wir fragten beim Talk mit Trainer Tommy Flögel nach.