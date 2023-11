KI bei Versicherung: „Am Ende entscheidet Mensch“

Keine völlig individuellen Versicherungen

Sind in naher Zukunft auch völlig individuelle Versicherungen denkbar? Da ist man zurückhaltend: „Es gilt der solidarische Gedanke, dass das Kollektiv den Einzelnen trägt“, betont Pak-Graf. Das Prinzip von Krankenversicherungen (in diesem Kerngeschäft ist Merkur Nummer 2 in Österreich), dass jene, die mit Gesundheit gesegnet sind, Kranke und Verletzte mitfinanzieren, soll nicht ausgehebelt werden.