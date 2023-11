Kurz-Prozess: „Party“ mit „widerlichem Kerl“

Sideletter anders als mündliche Vereinbarung

Richter Michael Radasztics möchte zu Beginn der Befragung wissen, ob Schiefer an der Erarbeitung des Sideletters beteiligt war? Zwar sei er in die ÖVP/FPÖ-Regierungsverhandlungen involviert gewesen: „Bei der Formulierung des Sideletters bin ich nicht dabei gewesen“, antwortet Schiefer. Das Verschriftlichte habe auch nicht mit dem überein gestimmt, was mündlich vereinbart wurde - was zu Verärgerung bei Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache führte. „Da ist uns ein riesiger Fehler passiert“, lautet eine Textnachricht. Diesen müsse man bei der Formulierung des ÖBAG-Gesetzes reparieren.