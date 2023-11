Deutsche fesselte Mann an Bett und legte Feuer

Laut „Bild“ war der 25-Jährige mit Handschellen an das Bett gefesselt und konnte sich nicht selbstständig aus seiner misslichen Lage befreien. In seiner Wohnung in Dresden tobte unterdessen ein Brand.Die verständigte Feuerwehr rückte an, befreite den Deutschen von seinen Handschellen und rettete ihn per Drehleiter vor den Flammen.