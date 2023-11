Alaba: „Ich bin stolz auf die Mannschaft!“

Konrad Laimer (ÖFB-Torschütze): „Es war von Anfang an klar, dass es kein einfaches Spiel wird - mit allen Bedingungen. Da musst du geduldig bleiben, so haben wir das gemacht. Wir haben im Großen und Ganzen verdient drei Punkte geholt, die uns sehr wichtig waren. Es tut immer gut, so ein 1:0 gegen so einen Gegner zu schießen. Das macht das ganze Spiel einfacher. Es war ein sehr professioneller Auftritt von uns. Wir haben jetzt die Chance, das Jahr sehr gut abzuschließen. Ein Sieg gegen Deutschland wäre die Kirsche oben auf der Nachspeise.“