Diese ÖFB-Stars froren im Eiskasten nicht ein

In einem 4-2-3-1-System schickte Ralf Rangnick seine Jungs in Estland aufs Feld. Dabei agierte Michael Gregoritsch in seinem 50. Länderspiel als Sturmspitze, Marko Arnautovic nahm vorerst auf der Bank Platz. Dahinter sollte Bayern-Star Konrad Laimer die Fäden ziehen, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald hielten ihm den Rücken frei. In der Abwehr wurde Philipp Lienhart rechtzeitig fit, bildete mit David Alaba das Innenverteidiger-Duo.