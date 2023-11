Abschreibfehler kostete Portugals Premier den Job

Zweiter Nachname weggelassen

Die Ermittler untersuchen den Verdacht auf Bestechlichkeit und Vorteilsnahme bei Lithium- und Wasserstoffprojekten in der Stadt Sines. Als sie ein Telefonat zwischen dem Geschäftsführer eines dort ansässigen Datenzentrums und dem Berater Diogo Lacerda Machado abhörten, fiel der Name von António Costa Silva. Protokolliert wurde aber nur der von António Costa, der zweite Nachname nicht übernommen. Es ging darum, an wen in der Regierung man sich für eine Gesetzesänderung wenden könnte.