Pflegerin wegen schweren Betrugs verurteilt

Wollte Schulden bezahlen

Die Angeklagte pflegte zwischen August 2021 und Dezember 2021 eine betagte Frau in Kirchenviertel in der Steiermark. Um ihre Schulden in Höhe von rund 50.000 Euro bezahlen zu können, entwendete sie laut eigenen Angaben an ihrem letzten Arbeitstag Golddukaten, Goldbarren, Schmuck, Silbermünzen und Bargeld im Gesamtwert von rund 30.000 Euro aus dem Haus der mittlerweile verstorbenen Frau. Anschließend verkaufte die Pflegerin die Wertsachen um rund 9000 Euro in Rumänien. Gemeinsam mit dem Bargeld in Höhe von rund 2000 Euro bezahlte sie dadurch rund 11.000 Euro ihrer Schulden.