AT-Alert: Um 12 Uhr läuten alle steirischen Handys

Für einige Steirer und Steirerinnen ist der Alarmton nicht unbekannt. Denn am 15. September sorgten Sturmböen und Überflutungen für eine Alarmierung auf etwa 600.000 Handys in der Steiermark – zu dem Zeitpunkt befand sich der AT-Alert jedoch noch in der Testphase. Am heutigen Samstag soll das Warnsystem jetzt im Zuge eines bundesweiten Zivilschutz-Probealarms scharfgestellt werden.