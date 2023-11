Ein E-Rollstuhl für den lebenslustigen Patrick

Gelenke versteifen zunehmend

Inzwischen ist er 28 Jahre alt und arbeitet in einer Behinderteneinrichtung. Seit August 2022 lebt Patrick in einer betreuten Wohngruppe im Bezirk Urfahr-Umgebung. Deren Haus liegt auf einer Anhöhe. Das Problem dabei: Patrick leidet an massiven Mobilitätseinschränkungen seines Bewegungsapparates. Mit zunehmendem Fortschreiten dieser Erkrankung ist er inzwischen auf einen Rollstuhl angewiesen. Denn seine Gelenke versteifen sich immer mehr und die Motorik schwindet.