Ungarn verärgert über Verlegung von Quali-Spiel

Eine Austragung des Spiels in der Hauptstadt Sofia war noch am Montag ausgeschlossen worden. Die Polizei hatte sich nicht dazu in der Lage gesehen, die Spielstätte gegen gewalttätige bulgarische Hooligans zu schützen. Ungarn führt Gruppe G mit 14 Punkten aus 6 Spielen an und braucht aus den zwei Spielen bei Schlusslicht Bulgarien sowie daheim gegen Montenegro einen Punkt, um das EM-Ticket zu lösen.